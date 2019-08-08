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Стало известно, когда во Львове стартует фестиваль короткого метра Wiz-Art

Стало известно, когда во Львове стартует фестиваль короткого метра Wiz-Art
09:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:В течение года команда Wiz-Art выбирала лучшие фильмы, чтобы вместе с вами осуществить настоящую кругосветное путешествие.

ХІІ Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art состоится 19-25 августа.

Об этом сообщает Госкино, при поддержке которого пройдет фестиваль.

“В рамках фестиваля состоятся кинопоказы современного украинского и иностранного кино, а также мастер-классы от известных украинских кинематографистов”, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, девиз нынешнего фестиваля - “Наважся побачити” (Dare to see).

“Размытость является определяющим признаком нашей дрожащей эпохи. Сами кадры мы видим четко, они сочные и сексуальные, однако это не обеспечивает видимость”, - акцентируют организаторы.

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Львов, Фильмы, Кино, Смотреть, Wiz-Art, Фестиваль короткого метра Wiz-Art.
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