Стало известно, когда во Львове стартует фестиваль короткого метра Wiz-Art

ХІІ Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art состоится 19-25 августа.
Об этом сообщает Госкино, при поддержке которого пройдет фестиваль.
“В рамках фестиваля состоятся кинопоказы современного украинского и иностранного кино, а также мастер-классы от известных украинских кинематографистов”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, девиз нынешнего фестиваля - “Наважся побачити” (Dare to see).
“Размытость является определяющим признаком нашей дрожащей эпохи. Сами кадры мы видим четко, они сочные и сексуальные, однако это не обеспечивает видимость”, - акцентируют организаторы.