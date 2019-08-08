Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"

Новости культуры:О дате релиза мини-сериала пока не сообщается.

Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода сериала "Противостояние" с Эмбер Херд и Джеймсом Марсденом в главных ролях, снятого по его роману, сообщает Deadline.

Как отмечает исполнительный вице-президент CBS All Access Джули МакНамара, Кинг напишет финал адаптации произведения, предоставляя "новое послесловие, которое не найти в книге".

"Для поклонников книги, которые задавались вопросом, что стало с выжившими в "Противостоянии": этот эпизод будет содержать историю, которая выводит нас за рамки книги, чтобы ответить на эти вопросы", - отметила МакНамара.

Над сценарием также работают Джош Бун и Бенжамин Кэвелл.

О дате релиза мини-сериала пока не сообщается.

"Противостояние" (The Stand) — роман, написанный в жанре постапокалипсиса с элементами фантастики и ужасов, впервые опубликован в 1978 году. Произведение повествует о пандемии супергриппа, убивающей практически все население мира. Немногие выжившие, объединившиеся в группы, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.