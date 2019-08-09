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Авторы сериала "Властелин колец" рассказали подробности

Авторы сериала "Властелин колец" рассказали подробности
13:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Съемки амбициозного проекта Amazon должны начаться в августе в Шотландии и Новой Зеландии.

В первом сезоне нового сериала "Властелин колец" будет 20 эпизодов. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на Тома Шиппи, специалиста по творчеству Джона Р.Р. Толкина, который выступает консультантом сериала.

Шиппи рассказал, что сценаристы все еще не решили, как будет развиваться сюжетная линия в фэнтези-сериале.

“В первом сезоне должно быть 20 серий. Но пока шоураннеры не решили, каким будет конец, они не могут начать съемки. Точные локации съемок тоже пока не выбрали, их вполне может быть несколько, - говорит консультант. - Сама съемка происходит не в хронологическом порядке, а ориентирована на локации".

Известно, что режиссером сериала станет испанец Хуан Антонио Байона, известный по фильмам “Мир Юрского периода 2”, “Голос монстра”, “Страшные сказки” и мистическому триллеру “Приют”. Учитывая, что Байона является двукратным лауреатом премии “Гойя” за лучшую режиссуру, любимая история оказалась в надежных руках.

Сценаристы сериала “Властелин колец” хотя и молоды, но уже успели поработать над крупным проектом: Патрик Мак-Кей и Джон Д. Пейн участвовали в создании фантастического фильма “Стартрек: Бесконечность” (2016).

Сериал получил один из самых больших бюджетов в истории телевидения: его стоимость составляет колоссальный 1 миллиард долларов, что в 3,5 раза дороже культовой трилогии Питера Джексона.

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Актерский состав “Властелина колец” все еще не объявлен, но поскольку действия его происходят во Второй Эпохе (период, который закончился развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего Союза), рассчитывать на возвращение любимых персонажей не приходится.

Орландо Блум, сыгравший эльфа Леголаса в оригинальной трилогии Питера Джексона, недавно отверг слухи о своем участии в проекте.

“Никаких переговоров об участии в сериале я не веду. Я не знаю, куда бы я вписался сейчас в этот мир. Для роли Леголаса, у них, вероятно, будет 19-летний ребенок, - сказал он изданию Entertainment Tonight. - Мне нравится думать о себе как о нестареющем, но я не такой”.

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