В Сети появились новые кадры 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы"

Новости культуры:Создатели сериала поделились новыми снимками со съемок 10 сезона "Ходячих мертвецов".

Месяц долгожданных премьер уже скоро, а пока создатели "Ходячих мертвецов" интригуют поклонников новыми кадрами 10 сезона, на которых показали Мишонн, Дэрила, Кэрол, Нигана и других.

Судя по ранним описаниям сезона и новым фото, действие грядущих эпизодов переместится на несколько месяцев вперед. Зима закончилась, весна вступила в свои права, но война по-прежнему не окончена.

Более того, шоураннер Анджела Канг уже пообещала, что 10 сезон "Ходячих мертвецов" будет полон паранойи, пропаганды и разбирательств с последствиями ПТСР.

На кадрах видно, что Мишонн (Данай Гурира) вместе с остальными общинами готовится к войне, которая, скорее всего, будет неизбежной. Кэрол (Мелисса Макбрайд), покинувшая Иезекииля (Хари Пэйтон) в прошлом сезоне, направляется куда-то на мотоцикле с Дэрилом (Норман Ридус). Мишонн и Джудит (Кейли Флеминг) отправляются в Оушенсайд, где что-то идет не так. И, что самое интересное, на кадрах снова появился Ниган (Джеффри Дин Морган), и на этот раз на свободе.

В дополнение к изображениям канал АМС анонсировал прибавление в актерском составе: Хуан Хавьер Карденас, известный зрителям по сериалу "Хорошая жена", сыграет персонажа по имени Данте, которого создатели описали как "говорливого мошенника". По сообщениям, у героя будет ключевая роль в судьбе Александрии в 10 сезоне.