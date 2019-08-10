Госкино отобрало 101 кинопроект для государственного финансирования

Новости культуры:По итогам открытого голосования членов Совета в перечень победителей вошел 101 проект.

Совет по государственной поддержке кинематографии на своем заседании 8 августа утвердил победителей одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственное финансирование.

Как сообщает корреспондент Укринформа, председатель Госкино Филипп Ильенко отметил в начале заседания, что в перечень проектов-победителей, набравших 35 и более баллов, вошли 122 фильма. Все они не могут быть поддержаны, поскольку на это требуется очень большая сумма финансирования.

"Поэтому Рада должна принять перечень фильмов, которые будут утверждены в статусе победителей, и именно они будут претендовать на финансирование.

Исходя из того, что мы не знаем объем финансирования на следующий год, и исходя из расчетов, проведенных нашим производственным отделом, считаем, что могут быть осуществлены проекты, набравшие более 38 баллов, а в категории дебюты - более 35Госкино вскоре проведет 12-й конкурс кинопроектов, претендующих на государственную поддержку, где будут представлены документальные и анимационные проекты.", - сказал Ильенко.