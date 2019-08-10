Скачать
Суббота, 10.08.2019
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа
Украинские тропики следует ожидать на выходных 10-11 августа
Украинский вратарь может заменить Доннаруму в Милане
Украинский вратарь может заменить Доннаруму в Милане
Приметы и обряды на 9 августа –День Пармена и Прохора
Приметы и обряды на 9 августа –День Пармена и Прохора

Госкино отобрало 101 кинопроект для государственного финансирования

Госкино отобрало 101 кинопроект для государственного финансирования
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости культуры:По итогам открытого голосования членов Совета в перечень победителей вошел 101 проект.

Совет по государственной поддержке кинематографии на своем заседании 8 августа утвердил победителей одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственное финансирование.

Как сообщает корреспондент Укринформа, председатель Госкино Филипп Ильенко отметил в начале заседания, что в перечень проектов-победителей, набравших 35 и более баллов, вошли 122 фильма. Все они не могут быть поддержаны, поскольку на это требуется очень большая сумма финансирования. 

"Поэтому Рада должна принять перечень фильмов, которые будут утверждены в статусе победителей, и именно они будут претендовать на финансирование.

В Сети появился тизер фильма "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" (Видео)

Исходя из того, что мы не знаем объем финансирования на следующий год, и исходя из расчетов, проведенных нашим производственным отделом, считаем, что могут быть осуществлены проекты, набравшие более 38 баллов, а в категории дебюты - более 35Госкино вскоре проведет 12-й конкурс кинопроектов, претендующих на государственную поддержку, где будут представлены документальные и анимационные проекты.", - сказал Ильенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Кинопроект, Госкино, 101 кинопроект.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
05 В Запорожье ограбили известного актера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
В Запорожье ограбили известного актера
В Запорожье ограбили известного актера
КНДР снова провела запуск ракет
КНДР снова провела запуск ракет
Рецепт дня: тарталетки с курицей, грибами и сыром
Рецепт дня: тарталетки с курицей, грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь