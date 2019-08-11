Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox

Новости культуры:Компания Disney решила перезапустить культовые фильмы "Один дома", "Ночь в музее" и "Оптом дешевле".

Теперь, когда весь контент студии 20th Century Fox принадлежит компании Уолта Диснея, последняя решает, что с этим материалом делать.

Об этом сообщает oKino.ua.

Cтудия, переснявшая практически всю свою классическую анимацию, теперь нацелена на пересъемки семейной классики Fox. Речь о комедийных франшизах «Один дома», «Ночь в музее» и «Оптом дешевле».

Как уточняет Empire, идея состоит в том, чтобы создать подходящие проекты для потокового сервиса Disney+. В планы студии также входит экранизация серии книг карикатуриста Джеффа Кинни «Дневник слабого малыша», права на адаптацию которых аналогично перешли от Fox к Disney.

Напомним, что недавно также было объявлено, что глава Marvel Studios Кевин Файги возьмет под свое крыло «Фантастическую четверку» и «Людей Икс».

"Компания Микки Мауса" также планирует кардинальные изменения в графике разработки фильмов Fox, закрытие одних проектов и продвижение других в новом направлении. В частности, президент Disney Боб Айгер обещает больше «Планеты обезьян».