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Назван фильм, который поборется за "Оскар-2020"
14:41 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Мировая премьера картины проходила в мае 2019 году в Каннах в рамках конкурсной программы "Особый взгляд".

Художественная картина "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева стала единственной, которая будет участвовать от Украины в выдвижении на премию "Оскар-2020" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Согласно информации на странице Украинского оскаровского комитета в Facebook, уже 23 августа комитет проведет заседание и пресс-конференцию, на которой объявит свое решение.

Премьера фильма "Домой" состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где лента взяла Гран-при в Международной программе. 

В июле этого года "Домой" стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте. 

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Сюжет картины рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда вскоре после аннексии полуострова Россией, уехали два других его сына. Главный герой намерен вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Сценаристами фильма выступили Нариман Алиев и Марыся Никитюк. Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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Фильмы, Кино, Оскар, Смотреть, Оскар 2020.
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