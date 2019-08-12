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Обогнал "Холодное сердце": "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом

Обогнал "Холодное сердце": "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом
22:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Ремейк популярного мультфильма Disney "Король лев" 1994 года, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Согласно данным Box Office Mojo, "Король Лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1,335 млрд долл., обойдя предыдущего рекордсмена – картину "Холодное сердце", заработавшую 1,277 млрд долл.

Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Напомним, первое место в списке досталось супергеройскому блокбастеру Marvel "Мстители: Финал" с доходом 2,79 млрд долл.

Напомним, что фильм "Король Лев", который вышел в украинский прокат 18 июля, создан с помощью компьютерной графики и является ремейком популярной анимационной ленты Disney 1994 года. В его копилке три "Золотых глобуса" и два "Оскара".

Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр в мультфильме

Ранее он вошел в список лучших мультфильмов студии Disney.

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Кино, Фильм, Дисней, Ремейк, Король Лев.
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