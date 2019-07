Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр в мультфильме

После выхода ленты в прокат Джон Фавро изложил в своем Twitter пост с этим снимком.

"Всего в фильме 1490 кадров, созданных аниматорами и экспертами по компьютерной графике. Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит это кто-нибудь. Это самый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - написал режиссер.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4

— Jon Favreau (@Jon_Favreau) July 26, 2019