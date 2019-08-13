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Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"
20:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Украинский фильм "Домой" участвует в отборе на "Оскар-2020".

Фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева может быть выдвинут на "Оскар". Ведь это – единственная кинолента, которая участвует в отборе в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Окончательное решение о выдвижении фильма на премию "Украинский Оскаровский комитет вынесет 23 августа.

Отметим, что следующая 92 церемония вручения назначена Когда пройдет Оскар: известны даты вручения наград на следующие три года на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года.

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Что известно о фильме

Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Один из них умирает в начале фильма.

Поэтому отец приезжает в Киев, чтобы забрать его обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время второй сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

В центре сюжета – конфликт поколений и их понимание слова "дом". Все это происходит на фоне современных украинских реалий. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили.

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Фильм, Номинация, Домой, Оскар 2020.
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