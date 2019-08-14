"Король Лев" стал самой успешной анимационной лентой за всю историю (Видео)

Новости культуры:Соответственно, римейк 2019 года смог обогнать грандиозными сборами такие мультфильмы, как "Ледяное сердце" и "Суперсемейка 2".

Знаменитый перезапуск легендарного мультфильма "Король Лев" студией Disney стал самым прибыльным анимационным фильмом в истории. Кассовые сборы ленты превысили 1,3 миллиарда долларов.

Пятерку самых прибыльных также закрепили анимационные фильмы "Миньоны" и "История игрушек 3".

Что интересно, в первой пятерке мультфильмов с самыми высокими в истории кассовыми сборами сразу три творения студии The Walt Disney (кроме "Суперсемейки 2" и "Миньон").

Рейтинг анимационных лент с крупнейшими кассовыми сборами:

"Король Лев" – 1,3 миллиарда долларов;

"Ледяное сердце" – 1,29 миллиарда долларов;

"Суперсемейка 2" – 1,24 миллиарда долларов;

"Миньоны" – 1,16 миллиарда долларов;

"История игрушек 3" – 1,066 миллиарда долларов.

Стоит добавить, что оригинальный "Король Лев" 1994 года занимает 10 строчку в рейтинге самых кассовых анимационных фильмов всех времен – тогда он собрал 968 миллионов долларов.

Нельзя не упомянуть, что в 2019 году студия Disney побила и собственный рекорд, который установила в 2016 году. Тогда кассовые сборы компании за весь год составили 7 миллиардов 610 миллионов долларов, а по состоянию на последний день июля казна студии Walt Disney содержит 7 миллиардов 670 миллионов долларов.