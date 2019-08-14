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Хью Грант назвал самый лучший фильм в своей карьере

Хью Грант назвал самый лучший фильм в своей карьере
12:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В этом фильме Грант сыграл Феникса Бьюкинена, самовлюбленного актера, утратившего былую славу.

В фильмографии 58-летнего Хью Гранта больше 60 полнометражных и телевизионных проектов. После периода упадка и съемок во второсортных фильмах и сериалах в жизни актера наступила светлая полоса. Номинированный на премию "Эмми" за сериал "Чрезвычайно английский скандал", Грант рассказал в интервью изданию Vanity Fair, какой фильм считает лучшим в своей карьере.

"Чрезвычайно английский скандал" принес номинацию не только Хью Гранту, но и его коллеге Бену Уишоу, с которым тот сыграл в фильме "Приключения Паддингтона 2". Как оказалось, в свое время за участие в этом проекте Гранта высмеяли в сети, но это продлилось недолго.

Кажется, я был на "Золотом глобусе". Ведущие назвали меня звездой грядущего фильма "Приключения Паддингтона 2". Позже мне показали сообщения в Twitter, где люди насмехались надо мной и писали что-то вроде: "Боже, до чего дошло. Старый добрый Хью. В детском фильме про медвежонка". В случае с Паддингтоном это особенно раздражало, потому что я искренне убежден, что это, пожалуй, лучший фильм, в котором я когда-либо снимался, — рассказал Грант.

И действительно, "Приключения Паддингтона 2" были высоко оценены критиками и принесли создателям почти 230 млн долларов при бюджете в 40 млн. 

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Режиссер Пол Кинг признался в разговоре с Vanity Fair, что изначально рассматривал лишь кандидатуру Хью: "Это было довольно неловко, но мы написали ему в письме:

Мы придумали роль эдакого тщеславного старого актера, чьи лучшие дни уже позади, и сразу подумали о тебе". К счастью, ему это показалось забавным.

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