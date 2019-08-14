Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
У Зеленского опровергли предположения Безсмертного
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

Появился трейлер фильма "Синяя бездна 2"

Появился трейлер фильма "Синяя бездна 2"
13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Триллер "Синяя бездна" – это сиквел к фильму ужасов, который вышел в 2016 году.

Премьера долгожданного фильма ужасов о выживании в океане режиссера Йханнеса Робертса "Синяя бездна 2" выйдет на украинские экраны 29 августа.

Над созданием новой ленты занимались кинематографисты из Великобритании. В англоязычных странах фильм выходит под названием "47 метров под водой".

Сюжет фильма "Синяя бездна 2"

Четыре девушки в Бразилии решают экстремально провести время во время каникул, поэтому отправляются на побережье, чтобы добраться к старинному затопленному городу. Чтобы посмотреть на руины, им нужно погрузиться на огромную глубину. Поэтому подруги арендуют акваланги и глубоко ныряют в океан. 

В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

Впрочем оказавшись посреди руин в узких лабиринтах, девушки понимают, что сделали огромную ошибку и на глубине 47 метров – совсем не одни. Компанию им составит колония кровожадных акул, которые давно ждут добычу.

Добавим, что в этом году впервые дебютировала в фильме Дочь известного актера Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин. Компанию ей составила Корина Фокс. Знаменитые родители пришли на премьеру фильма, которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе, чтобы подержать своих дочерей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Синяя бездна 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
05 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
УАПЦ официально прекратила существование
УАПЦ официально прекратила существование
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь