Появился трейлер фильма "Синяя бездна 2"

Новости культуры:Триллер "Синяя бездна" – это сиквел к фильму ужасов, который вышел в 2016 году.

Премьера долгожданного фильма ужасов о выживании в океане режиссера Йханнеса Робертса "Синяя бездна 2" выйдет на украинские экраны 29 августа.

Над созданием новой ленты занимались кинематографисты из Великобритании. В англоязычных странах фильм выходит под названием "47 метров под водой".

Сюжет фильма "Синяя бездна 2"

Четыре девушки в Бразилии решают экстремально провести время во время каникул, поэтому отправляются на побережье, чтобы добраться к старинному затопленному городу. Чтобы посмотреть на руины, им нужно погрузиться на огромную глубину. Поэтому подруги арендуют акваланги и глубоко ныряют в океан.

Впрочем оказавшись посреди руин в узких лабиринтах, девушки понимают, что сделали огромную ошибку и на глубине 47 метров – совсем не одни. Компанию им составит колония кровожадных акул, которые давно ждут добычу.

Добавим, что в этом году впервые дебютировала в фильме Дочь известного актера Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин. Компанию ей составила Корина Фокс. Знаменитые родители пришли на премьеру фильма, которая вчера состоялась в Лос-Анджелесе, чтобы подержать своих дочерей.