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Netflix представил трейлер сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (Видео)

Netflix представил трейлер сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (Видео)
16:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Netflix выпустил финальный трейлер предстоящего анимационного сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" режиссера Луи Летерье.

Новое шоу будет приквелом фильма "Темный кристалл" Джима Хенсона ("Маппет-шоу"), который вышел в 1982 году.

Лента расскажет о том, как три гелфлинга Брея (Аня Тейлор-Джой), Райан (Тэрон Эджертон) и Дит (Натали Эммануэль) организуют восстание против злобных скексисов. Жадные и коварные существа желают заполучить власть над всеми, разрушая окружающую среду с помощью источника огромной силы волшебного кристалла.

Других героев озвучили Марк Хэмилл, Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Катрина Балф, Хелена Бонем Картер, Натали Дормер и другие.

Netflix запускает сериал по мотивам серии подростковых книг "Клуб нянек"

Премьера сериала, который будет состоять из десяти эпизодов, намечена на 30 августа.

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Фильм, Сериал, Трейлер, Netflix, Темный кристалл: Эпоха сопротивления.
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