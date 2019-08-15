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Завершились съемки полнометражного фильма о Олеге Базилевиче

Завершились съемки полнометражного фильма о Олеге Базилевиче
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:Съемки фильма прошли в Ташкенте и Самарканде. Среди героев, снятых в Узбекистане, футболисты - учащиеся Базилевича, вдова второго тренера команды Идгая Тазетдинова - Алла Сергеевна.

Творческая группа и кинокомпания "Магика-фильм" завершили съемочный период полнометражного фильма "Базиль", посвященный непростой судьбе знакового игрока и наставника отечественного футбола Олега Базилевича. Об этом сообщается на странице кинокомпании в Facebook.

"Сняли последний эпизод о работе Базилевича в Узбекистане и трагической истории гибели в авиакатастрофе футболистов, тренеров, медиков и администраторов ташкентского "Пахтакора" в небе над Украиной в 1979 году ... 11 августа исполнилось 40 лет со дня катастрофы", - говорится в сообщении.

В "Магика-фильм" напомнили, что тогда Базилевич чудом остался жив, поскольку улетел из Ташкента в Минск на матч не с командой, а накануне, чтобы увидеться с женой и сыном в Сочи. Эту боль по погибшим учениками и соратниками, по его собственному признанию, он носил в себе всю жизнь. 

Как отмечается, состав той команды из Узбекистана был, пожалуй, самый сильный за всю историю ташкентского клуба. И не в последнюю очередь благодаря Базилевичу - одному из новаторов тренерского искусства, который в свое время и создал тот коллектив.

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В кинокомпании отметили, что фильм "Базиль" создается при поддержке Министерства культуры Украины, и поблагодарили за помощь в организации съемок Национальную кинокомиссию Узбекистана, представителей правительства и футбольный клуб "Пахтакор".

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Фильмы, Кино, Смотреть, Съемки фильма, Олег Базилевич.
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