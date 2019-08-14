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Netflix показал первые кадры нового сериала с Сашей Бароном Коэном

Netflix показал первые кадры нового сериала с Сашей Бароном Коэном
21:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix опубликовал первые кадры и назвал дату выхода сериала "Шпион" (The Spy), главную роль в котором сыграл британский комедийный актер Саша Барон Коэн.

Шоу будет посвященно израильскому разведчику и для актера эта роль станет драматическим перевоплощением.

Картина будет состоять из шести серий и расскажет о жизни Эли Коэна, сотрудника "Моссада", который работал в Сирии в 60-х годах прошлого столетия. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию израильтянам.

В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение. На родине он считается национальным героем.

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Создателем и шоураннером сериала выступил Гидеон Рафф.

Премьера "Шпиона" состоится 6 сентября на Netflix.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Шпион, Саша Барон Коэн, Netflix, The Spy.
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