Netflix показал первые кадры нового сериала с Сашей Бароном Коэном

Шоу будет посвященно израильскому разведчику и для актера эта роль станет драматическим перевоплощением.

Картина будет состоять из шести серий и расскажет о жизни Эли Коэна, сотрудника "Моссада", который работал в Сирии в 60-х годах прошлого столетия. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию израильтянам.

В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение. На родине он считается национальным героем.

Sacha Baron Cohen stars in "The Spy," a limited series written and directed by Emmy-winner Gideon Raff about Eli Cohen, a real-life former Mossad agent who successfully went undercover in Syria in the early 1960s — FIRST LOOK: pic.twitter.com/hlcZ8GjQrY

— See What's Next (@seewhatsnext) August 14, 2019