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Дженифер Лоуренс - 29 лет: лучших фильмов, в которых сыграла актриса

Дженифер Лоуренс - 29 лет: лучших фильмов, в которых сыграла актриса
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Дженифер Лоуренс далеко не банальная голливудская актриса.

Американской актрисе Дженифер Лоуренс сегодня, 15 августа, исполнилось 29 лет. Мы расскажем о важных фактах из жизни актрисы и интересных фильмах, которые обязательно надо посмотреть.

Она интересная, многогранная, умная и веселая. Это далеко не весь перечень, за который вы можете полюбить актрису. Лоуренс – одна из немногих, кто на Олимпе славы получил желанный титул – Оскар. Что привело звезду к самой престижной награде в кинематографе – читайте далее.

Когда Лоуренс исполнилось 14 лет, она вместе со своими родителями на каникулах поехала в Нью-Йорк, где после встречи с агентами юная девушка подписала контракт с Агентством талантов CESD.

Дженифер сразу решила бросить школу, сдав выпускные экзамены экстерном. Позже она говорила, что постоянно занималась самообразованием. Также в свободное время она помогала своей маме в детском лагере.

В 2012 году девушка снялась в потрясающих фильмах "Голодные игры" и "Мой парень – псих", которые собрали огромные кассовые сборы. Готовясь к "Голодным играм", девушке пришлось перекрасить волосы и много времени проводить в тренажерном зале. Как итог, она получила награды MTV и "Teen Choice Awards".

Свой первый Оскар она завоевала за роль в проекте "Мой парень – псих", компанию ей составил знаменитый Брэдли Купер. Комедийная драма о человеческих чувствах и отношениях получила огромное количество именитых наград.

Лоуренс стала второй в истории самой юной лауреаткой в номинации "Лучшая актриса первого плана". Четыре части фильма "Голодные игры" в общей сумме принесли актрисе 25,5 миллионов долларов.

В блокбастере "Люди Икс: Первый класс" Лоуренс впервые появилась в образе Рейвен (Мистик). В интервью журналу People актриса рассказывала, что эта роль далась ей не слишком легко. Для того, чтобы превратить актрису в Мистик, каждый день ею занимались семеро гримеров, которые покрывали обнаженную Лоуренс синей краской и наклеивали чешуйки. Так почти ежедневно продолжалось в течение четырех месяцев. Уже в следующем фильме франшизы на актрису просто одели обтягивающий костюм.

Однако запомнилась актриса своей харизмой и талантом и в других лентах. Журналисты LifeStyle 24 в честь дня рождения легендарной актрисы подготовили подборку лучших фильмов, в которых сыграла Дженифер Лоуренс.

"Люди Икс: Первый класс" (X-Men: First Class) – 2011

Фантастически-приключенческий боевик рассказывает о жизни доброго профессора Ксавье и злого Магнито. Сюжет фильма перенесет зрителя во времена основания школы для детей-мутантов. А самое главное – расскажет историю о том, что все же произошло между двумя лучшими друзьями, которые со временем стали злейшими врагами. Фильм является продолжением первой части "Люди Икс" и возвращает нас в то время, когда главный герой находился в концлагере. 

Здесь снова показан маленький Эрик, который заподозрил в себе магнетические способности. Несмотря на существование старых и новых мутантов.

"Голодные игры" (The Hunger Games) – 2012

События в фильме происходят в будущем. Общество поделили на так называемые лагеря. Каждый лагерь специализируется на конкретной форме деятельности, которая приносит Капитолию прибыль и ресурсы. Впрочем, народ бедствует и живет в нищете. Каждый год правительство отбирает молодых юношей и девушек для участия в "Голодных играх". 

В игру вступают 24 участника, из которых в конце победителем должен выйти только один. Во время очередного отбора добровольцем вызывается 16-летняя девушка-охотник по имени Катнис и сын пекаря Пит, который тайно в нее влюблен. Судьям не важно кто победит – им нужно зрелище. И они его получат.

"Мой парень – псих" (Silver Linings Playbook) – 2012

Главный герой Питер Солитано, узнав об измене жены, пережил большое моральное потрясение, поэтому прошел лечение в психиатрической клинике. Покинув ее, он все еще хочет восстановить свой брак, впрочем из-за боли, которая не проходит, он остается неуравновешенным.

На ужине у друзей его знакомят с Тиффани, пережившей смерть мужа. В отличие от Пита, свою вторую половинку она вернуть уже не может. Но боль, которую они испытывают, почти идентична. 

Пара отзеркаливает друг друга: их то притягивает, то отталкивает Впрочем именно такие отношения, возможно, зародят нечто большее, чем просто дружбу?

"Пассажиры" (Passengers) – 2016

События фильма разворачиваются на космическом корабле Авалон, который везет тысячи колонистов на другую планету. Все пассажиры находятся в криогенном сне, однако в системе происходит сбой, который будит механика Джеймса и писательницу Аврору.

Они понимают, что лететь им еще 90 лет, снова заснуть они не могут, и теперь вынуждены всю свою жизнь провести вдвоем среди тысячи спящих людей. 

Впрочем не все так плохо, ведь на корабле есть еда и одежда. На корабле между молодыми людьми зарождаются чувства, но времени на романтику у них нет. Авалон в очередной раз постигла беда, и теперь им приходится рисковать собственной жизнью, чтобы всех спасти.

"Мать!"(Mother!) – 2017

Посреди поля, где не растут никакие деревья, и где не протоптана ни одна тропинка, возвышается дом. В этом доме проживает пара: поэт, который находится в кризисе, и его молодая жена, которая собственноручно восстановила дом после пожара.

Их отношения довольно странные, ведь главный герой не слишком переживает и заботится о своей жене, а прежде всего лелеет лишь свои желания и идеи. Она – добрая душа, он – эгоист. Однажды вечером в их дом стучится незнакомец, говоря, что перепутал дом с гостиницей, впрочем на этом его приключение не заканчивается, так как поэт уговаривает незнакомца остаться у них дома, даже несмотря на протесты своей жены. 

Утро не обещает быть спокойным: вслед за незнакомцем в дверь дома стучит его наглая жена, которая тоже остается в доме. Муж уверяет жену, что эти люди принесут творчество в его жизни, впрочем, из этого получится нечто очень странное и абсурдное.

"Красный воробей" (Red Sparrow) – 2018

Талантливой балерине завистники "помогли" сломать ногу, поэтому ее выбросили на обочину театральной жизни и оставили без денег с больной матерью на руках. По просьбе своего дяди – заместителя директора службы внешней разведки – она согласилась помочь в секретной операции. 

Главную героиню Доминику Егорову российские секретные службы против ее воли вербуют в качестве "воробья" – профессиональной соблазнительницы, которая будет узнавать необходимую информацию от нужных людей. Спасая свою больную мать, она становится самой ценной агенткой секретной программы.

Ее первое стратегическое задание – Нат Нэш, офицер ЦРУ, ответственный за проникновение американских "кротов" в российскую разведку. Между ними завязываются сложные отношения, которые ставят под угрозу их карьеру, мировоззрение и безопасность государств.

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Фильмы, Кино, День рождения, Актриса, Дженифер Лоуренс.
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