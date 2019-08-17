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Суббота, 17.08.2019
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Ради спасения: в театре Франко состоится благотворительный спектакль в помощь Олегу Вергелису
Ради спасения: в театре Франко состоится благотворительный спектакль в помощь Олегу Вергелису

Ради спасения: в театре Франко состоится благотворительный спектакль в помощь Олегу Вергелису

Ради спасения: в театре Франко состоится благотворительный спектакль в помощь Олегу Вергелису
16:29 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сумская, Борисюк, Ребрик и Вертинский сыграют в благотворительном спектакле.

Известные актеры украинского театра и кино - Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Юрий Горбунов, Алексей Вертинский соберутся на одной сцене в спектакле "Два анекдота на ужин" по произведениям Антона Чехова.

Таким образом они хотят собрать средства на реабилитацию известного журналиста, искусствоведа и театрального критика Олега Вергелиса, который три месяца назад перенес тяжелую операцию после инсульта.

"Два анекдота на ужин" - это искрометная и трогательная комедия, здесь будут каскадерские трюки, стрельба и поцелуи. Показ состоится 29 августа в театре им. Ивана Франко.

"Критики - очень важные люди. Они требуют особенной опеки, потому что они не дают деградировать, опуститься, и видят так, как оно есть. Мы все идем на спектакль, покупаем билеты и приглашаем зрителей присоединиться, приходите и поддержите Олега Вергелиса", - прокомментировала Ирма Витовская.

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Олег Вергелис начинал карьеру как преподаватель зарубежной литературы в педагогическом университете, позже стал редактором отдела "Культура" в "Зеркало недели" и автором книг про театральное искусство и известных актеров, ведущим телепрограмм.

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Все по теме:

Инсульт, Благотворительный спектакль, Олег Вергелис, Театр Франко, Два анекдота на ужин, Театральный критик.
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