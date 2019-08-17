Опубликован трейлер нового украинского фильма "Экс" (Видео)

Новости культуры:В сети появился фильм украинского режиссера Сергея Лысенка "Экс".

По сюжету группа молодых украинских патриотов из Галичины готовит так называемый "экс" (экспроприационный акт) - ограбление почтового отделения.

"Сценарий фильма я впервые прочитал, когда был членом жюри конкурса "Коронация слова". Он получил вторую премию, а я долгое время возвращался мысленно к этой истории, пока не решил взяться за нее. Автор, Ярослав Ярыш, живет в селе на Львовщине. Днем он работает бухгалтером, а вечером пишет. Экс" родился из рассказов его бабушки, которая была современницей тех событий. Благодаря этому в сценарии чувствуется дух довоенной Галичины", - поделился Сергей Лысенко.

Оператором криминального детектива выступил прославленный Сергей Михальчук, лауреат кинофестивалей в Берлине и Сан-Себастьяне.

Премьера фильма состоится 23 января 2020 года.