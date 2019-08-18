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Disney бьет рекорды: несколько фильмов студии стали "миллиардерами" за год

Disney бьет рекорды: несколько фильмов студии стали "миллиардерами" за год
11:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Уже пятый фильм Disney с начала это года собрал в прокате миллиард долларов.

Анимационная картина "История игрушек 4" стала пятым с начала года проектом Disney, сборы которого превысили отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает издание Variety.

Таким образом Disney стала первой студией, пять фильмов которой стали "миллиардерами" в течение одного года. Ранее аналогичного успеха добилась заключительная часть "Мстителей", супергеройский сольник "Капитан Марвел", live-action адаптация мультфильма "Аладдин" и фотореалистичный римейк "Короля Льва".

Аналитики предрекают очень высокие сборы еще трем предстоящим диснеевским релизам – второй части "Холодного сердца", продолжению "Малефисенты" и девятой полнометражке франшизы "Звездные войны", фильму "Восхождение Скауокера".

Обогнал "Холодное сердце": "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом

Отметим, что новая часть "Истории игрушек" также стала четвертым фильмом-миллиардером для студии Pixar, которая работала над анимацией картины.

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Рекорд, Кино, Дисней, Киностудия, История игрушек.
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