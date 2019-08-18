"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам

Новости культуры:Самый ожидаемый фильм с актрисой из "Игры престолов" провалился в прокате

Новый фильм киносерии "Люди Икс" с актрисой Софии Тернер, сыгравшей Сансу Старк в "Игре престолов", был признан худшим из всех фильмов франшизы по кассовым сборам.

Бюджет фантастического боевика "Люди Икс: Темный Феникс" составил 200 миллионов долларов.

В прокате фильм собрал 252 миллиона долларов. При этом на территории Соединенных Штатов сборы составили всего 65 миллионов долларов. Это очень мало для фильмов такого рода.

Стоит отметить, что раньше самым неудачным из серии "Люди Икс" считался фильм "Росомаха: Бессмертный". В 2013 году он заработал в мировом прокате 282 миллиона долларов.

Сборы в США составили - 132 миллиона долларов при бюджете в 120 миллионов долларов.