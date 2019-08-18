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Воскресенье, 18.08.2019
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"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам
"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам

"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам

"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам
21:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости культуры:Самый ожидаемый фильм с актрисой из "Игры престолов" провалился в прокате

Новый фильм киносерии "Люди Икс" с актрисой Софии Тернер, сыгравшей Сансу Старк в "Игре престолов", был признан худшим из всех фильмов франшизы по кассовым сборам.

Бюджет фантастического боевика "Люди Икс: Темный Феникс" составил 200 миллионов долларов.

В прокате фильм собрал 252 миллиона долларов. При этом на территории Соединенных Штатов сборы составили всего 65 миллионов долларов. Это очень мало для фильмов такого рода.

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Стоит отметить, что раньше самым неудачным из серии "Люди Икс" считался фильм "Росомаха: Бессмертный". В 2013 году он заработал в мировом прокате 282 миллиона долларов.

Сборы в США составили - 132 миллиона долларов при бюджете в 120 миллионов долларов.

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Кассовые сборы, Прокат, Провал, Люди Икс, Люди Икс Темный Феникс.
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