Автор "Джея и Молчаливого Боба" снимет мультсериал о властелинах вселенной

Новости культуры:Автор и режиссер франшизы "Джей и Молчаливый Боб" Кевин Смит снимет для Netflix фэнтези-мультсериал "Властелины вселенной: Откровение".

Основой для него послужит анимационное шоу "Хи-Мен и властелины вселенной", снятое по мотивам серии игрушек компании Mattel. Оригинальный мультфильм выходил с 1983 по 1985 год и насчитывает два сезона и 130 эпизодов, пишет издание Deadline.

Смит станет шоураннером и продюсером нового сериала. Планируется, что в нем раскроют сюжетные линии, которые не получили достаточного развития в оригинальном шоу.

"Откровение" мы начинаем с того же места, где завершилась классическая эра – расскажем эпическую историю, возможно, последней битвы Хи-Мена и Скелетора. Это та история "Властелинов вселенной", которую вы хотели увидеть еще в детстве" – сказал Смит во время презентации проекта.

Известно, что новый сериал будет выполнен в стилистике аниме. Он по-прежнему будет рассказывать историю планеты Этерния, которую пытается подчинить себе злой колдун Скелетор и его воины зла. На пути у него становится герой Хи-мен и его друзья.