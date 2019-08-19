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Автор "Джея и Молчаливого Боба" снимет мультсериал о властелинах вселенной

Автор "Джея и Молчаливого Боба" снимет мультсериал о властелинах вселенной
19:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Автор и режиссер франшизы "Джей и Молчаливый Боб" Кевин Смит снимет для Netflix фэнтези-мультсериал "Властелины вселенной: Откровение".

Основой для него послужит анимационное шоу "Хи-Мен и властелины вселенной", снятое по мотивам серии игрушек компании Mattel. Оригинальный мультфильм выходил с 1983 по 1985 год и насчитывает два сезона и 130 эпизодов, пишет издание Deadline.

Смит станет шоураннером и продюсером нового сериала. Планируется, что в нем раскроют сюжетные линии, которые не получили достаточного развития в оригинальном шоу.

"Откровение" мы начинаем с того же места, где завершилась классическая эра – расскажем эпическую историю, возможно, последней битвы Хи-Мена и Скелетора. Это та история "Властелинов вселенной", которую вы хотели увидеть еще в детстве" – сказал Смит во время презентации проекта.

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Известно, что новый сериал будет выполнен в стилистике аниме. Он по-прежнему будет рассказывать историю планеты Этерния, которую пытается подчинить себе злой колдун Скелетор и его воины зла. На пути у него становится герой Хи-мен и его друзья.

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Netflix, Кевин Смит, фэнтези-мультсериал, Властелины вселенной.
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