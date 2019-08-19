Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Макрон заявил о возможности проведения "нормандской" встречи через несколько недель
Макрон заявил о возможности проведения "нормандской" встречи через несколько недель
"Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
"Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
Худший фильм о "Людях Икс": едва отбил в прокате бюджет
Худший фильм о "Людях Икс": едва отбил в прокате бюджет

Худший фильм о "Людях Икс": едва отбил в прокате бюджет

Худший фильм о "Людях Икс": едва отбил в прокате бюджет
22:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:"Темный Феникс" стал самым провальным фильмом о "Людях Икс".

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" стал самым провальным фильмом в серии картин о созданной Marvel команде супергероев-мутантов. Картина едва отбила в прокате вложенные в ее производство средства, об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.

При примерном бюджете в 200 миллионов долларов "Темному Фениксу" удалось заработать в мировом прокате всего 252,4 миллиона долларов. Из них чуть менее 66 миллионов – в США.

При этом рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes у "Темного Феникса" составляет 23% "несвежести". Это также худший показатель среди фильмов франшизы.

Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены

Напомним, в украинский прокат "Темный Феникс" вышел в марте этого года. Картина рассказывает историю Джин Грей – одной из самых могущественных в команде супергероев-мутантов. Ее роль исполнила британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по сериалу "Игра престолов", где она сыграла Сансу Старк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Marvel, Люди Х, "Темный Феникс".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
03 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
04 Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех людей
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех
NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам
NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь