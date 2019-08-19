Худший фильм о "Людях Икс": едва отбил в прокате бюджет

Новости культуры:"Темный Феникс" стал самым провальным фильмом о "Людях Икс".

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" стал самым провальным фильмом в серии картин о созданной Marvel команде супергероев-мутантов. Картина едва отбила в прокате вложенные в ее производство средства, об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.

При примерном бюджете в 200 миллионов долларов "Темному Фениксу" удалось заработать в мировом прокате всего 252,4 миллиона долларов. Из них чуть менее 66 миллионов – в США.

При этом рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes у "Темного Феникса" составляет 23% "несвежести". Это также худший показатель среди фильмов франшизы.

Напомним, в украинский прокат "Темный Феникс" вышел в марте этого года. Картина рассказывает историю Джин Грей – одной из самых могущественных в команде супергероев-мутантов. Ее роль исполнила британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по сериалу "Игра престолов", где она сыграла Сансу Старк.