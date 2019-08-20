Вышел трейлер сериала "The Morning Show" с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Новости культуры:Компания Apple выпустила первый трейлер сериала The Morning Show, который создается специально для ее сервиса Apple TV+.

Шоу расскажет о создании шоу утренних новостей.

По сюжету, известного ведущего шоу Митча обвиняют в сексуальных домогательствах и увольняют с работы, о чем с экранов сообщает его соведущая Алекс. Для того, чтобы спасти шоу, его создатели нанимают новую ведущую, которая втайне хочет совершить революцию и сместить Алекс.

Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Премьера шоу запланирована на осень этого года, в нем будет 10 эпизодов.

Энистон и Уизерспун не только сыграли главных героинь, но и выступили исполнительными продюсерами. В основу сценария сериала легла книга журналиста CNN Брайана Стелтера Тop of the Morning. Он согласился стать консультантом нового телепроекта. Первые эпизоды "Утреннего шоу" покажут осенью текущего года, а не за горами и второй сезон, на который уже подписан контракт, как сообщает Variety.