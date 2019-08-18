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В сети появился новый трейлер фильма "Зеровилль" с Джеймсом Франко в главной роли (Видео)

В сети появился новый трейлер фильма "Зеровилль" с Джеймсом Франко в главной роли (Видео)
16:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Особенностью нового ролика является то, что он представляет всех героев в основном с худшей стороны.

Опубликован финальный трейлер комедии Джеймса Франко "Зеровилль".

Главный герой Айк "Викарий" Джером в исполнении самого Франко характеризуется как "архитектор, студент колледжа и киномонтажер", а вот его возлюбленная Соледад (Меган Фокс) описывается как "актриса, ведьма и обалденная". Других персонажей описывают как "убийцу Шэрон Тейт", "вооруженного грабителя", "злую девочку-подростка", "заядлую любительницу виски" и "поклонника оружия".

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Фильм станет экранизацией одноименного романа Стива Эриксона. Он расскажет об аутичном студенте архитектурного колледжа, который грезит кино. В 1969 году он приезжает в Голливуд, который как раз переживает закат своего "золотого века". Викарий производит на всех неизгладимое впечатление благодаря своей татуировке на черепе со сценой из фильма "Место под солнцем". Он устраивается сначала костюмером, а потом киномонтажером и знакомится с самыми разными персонажами из мира кино. Его путешествие за кулисы кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

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Фильм отчасти перекликается с предыдущей режиссерской работой Франко – комедийным байопиком Томми Вайсо "Горе-творец". Вайсо тоже был энтузиастом мира кино и в итоге создал фильм "Комната", который заслужил одновременно статус худшего в истории кино и при этом культового.

Вместе с тем, события "Зеровилля" происходят аккурат в то же время, что и события новой работы Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Более того, имеет с ним общего героя – серийного убийцу Чарльза Мэнсона.

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Джеймс Франко, Видео, Трейлер, Зеровилль.
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