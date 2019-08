В Сети появился сюжет и трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Видео)

Новости культуры:Через 50 лет после жуткого события Квентин Тарантино решил показать эту историю зрителям, но сделать это в своей особой манере.

Одной из самых ожидаемых премьер 2019 года является фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. В главных ролях взрывной ленты – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Первый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) появился 20 марта на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment. Лента, над сценарием которой Квентин Тарантино работал в течение пяти лет, увидила свет в июле 2019 года, а Украина - сегодня, 15 августа.

События фильма разворачиваются в 1969 году, в эпоху "золотого Голливуда". В Лос-Анджелесе активно развивалась киноиндустрия, поэтому Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. Он уже добился немалой славы: является телевизионным актером, находится на взлете популярности после удачных съемок. Однако конкуренцию Рику может составить его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который мечтает тоже завоевать Голливуд.

Все события разворачиваются на фоне резонансного преступления, произошедшего в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда сектант Чарльз Мэнсон жестоко убил пять человек, в том числе и Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (Робби). Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного события.

Стоит отметить, что фильм "Однажды в Голливуде", по словам режиссера, может стать его последним. Кроме Питта, Марго Робби и Ди Каприо, зрители смогут увидеть игру Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Аль Пачино, Тимоти Олифанта и других.