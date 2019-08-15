Скачать
Четверг, 15.08.2019
Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом
Где и когда Зеленский встретится с Трампом
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру

В Сети появился сюжет и трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Видео)

В Сети появился сюжет и трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Видео)
14:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Через 50 лет после жуткого события Квентин Тарантино решил показать эту историю зрителям, но сделать это в своей особой манере.

Одной из самых ожидаемых премьер 2019 года является фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. В главных ролях взрывной ленты – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. 

Первый трейлер к фильму "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) появился 20 марта на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment. Лента, над сценарием которой Квентин Тарантино работал в течение пяти лет, увидила свет в июле 2019 года, а Украина - сегодня, 15 августа.

События фильма разворачиваются в 1969 году, в эпоху "золотого Голливуда". В Лос-Анджелесе активно развивалась киноиндустрия, поэтому Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. Он уже добился немалой славы: является телевизионным актером, находится на взлете популярности после удачных съемок. Однако конкуренцию Рику может составить его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который мечтает тоже завоевать Голливуд.  

Все события разворачиваются на фоне резонансного преступления, произошедшего в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда сектант Чарльз Мэнсон жестоко убил пять человек, в том числе и Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (Робби). Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного события. 

Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Стоит отметить, что фильм "Однажды в Голливуде", по словам режиссера, может стать его последним. Кроме Питта, Марго Робби и Ди Каприо, зрители смогут увидеть игру Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Аль Пачино, Тимоти Олифанта и других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Знаменитость, Однажды в Голливуде, Квентина Тарантино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь