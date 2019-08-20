Скачать
Вторник, 20.08.2019
Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Апелляцию защиты Бекирова удовлетворили
Апелляцию защиты Бекирова удовлетворили
Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы
Сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы
Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"
Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"

Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"

Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"
20:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинские фильмы "Домой" и "Мистер Джонс" вошли в лонг-лист на премию Европейской киноакадемии.

Драма режиссера Наримана Алиева "Домой", которая борется за право представлять Украину на "Оскаре", вошла в длинный список номинантов на премию Европейской киноакадемии. Кроме того, сюда попал польско-британско-украинский фильм "Мистер Джонс". Лонг-лист из 46 фильмов опубликован на сайте кинонаграды.

Лента "Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы. После смерти своего первенца он приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму в соответствии с мусульманскими традициями. Главные роли в ленте исполнили Ахтем Сеитаблаєв и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле"). Фильм получил Гран-при нынешнего Одесского кинофестиваля.

В основу исторической драме Агнешки Холланд "Мистер Джонс" позложена реальная история британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в СССР. Он хотел рассказать миру правду о преступлениях сталинского режима и, в частности, о Голодоморе в Украине. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской Киноакадемии

Окончательный список номинантов на премию, которую еще называют "европейским Оскаром", будет объявлен 9 ноября. Награду присуждают с 1988 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кинопремия, Кино, Номинанты, Европейская киноакадемия, Лонг-лист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
02 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа
05 Эксперты рассказали, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВСП решил не отстранять судью Вовка от выполнения обязанностей
ВСП решил не отстранять судью Вовка
Парубий отправится в Литву: подробности
Парубий отправится в Литву: подробности
В ООН &quot;видели сообщение&quot; о ядерном инциденте в РФ
В ООН "видели сообщение" о ядерном инциденте в РФ
&quot;Гетманская столица&quot; приглашает гостей на большой концерт
"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь