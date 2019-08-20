Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"

Новости культуры:Украинские фильмы "Домой" и "Мистер Джонс" вошли в лонг-лист на премию Европейской киноакадемии.

Драма режиссера Наримана Алиева "Домой", которая борется за право представлять Украину на "Оскаре", вошла в длинный список номинантов на премию Европейской киноакадемии. Кроме того, сюда попал польско-британско-украинский фильм "Мистер Джонс". Лонг-лист из 46 фильмов опубликован на сайте кинонаграды.

Лента "Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы. После смерти своего первенца он приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине в Крыму в соответствии с мусульманскими традициями. Главные роли в ленте исполнили Ахтем Сеитаблаєв и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле"). Фильм получил Гран-при нынешнего Одесского кинофестиваля.

В основу исторической драме Агнешки Холланд "Мистер Джонс" позложена реальная история британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в СССР. Он хотел рассказать миру правду о преступлениях сталинского режима и, в частности, о Голодоморе в Украине. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".

Окончательный список номинантов на премию, которую еще называют "европейским Оскаром", будет объявлен 9 ноября. Награду присуждают с 1988 года.