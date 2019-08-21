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#BoycottMulan: фанаты бойкотируют новый фильм от Disney

#BoycottMulan: фанаты бойкотируют новый фильм от Disney
12:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Поклонники Disney со всего мира бойкотируют новый фильм кинокомпании - "Мулан".

За несколько последних лет фанаты Disney с нетерпением ждали новых ремейков от компании, однако фильм "Мулан" получил статус скандального еще за полгода до премьеры. Главная героиня фильма оскандалилась заявлением о поддержке полицейской жестокости в Гонконге. Фанаты бойкотируют будущую ленту от Disney.

О скандале между звездой будущего фильма "Мулан" Лю Ифей и фанатами компании Disney сообщает издание Screen Rant. В источнике отмечается, что актриса, которая должна сыграть главную героиню, поддержала жестокое поведение полицейских в Гонконге.

На китайской платформе медиа под названием Weibo Лю Ифэй написала фразу, которую взяла из китайского отдела People Daily. Дополнив своими высказываниями относительно ситуации. "Я поддерживаю полицию Гонконга, вы можете меня сейчас побить за это", – скопировала фразу из издания актриса.

Какой позор для Гонконга. Я тоже поддерживаю гонконгскую полицию, – дополнила Лю Ифей.

После этого миллионы фанатов будущего фильма с китайской актрисой в главных ролях возмутились относительно ее высказываний и запустили в социальных сетях бойкот под хештегом #BoycottMulan, что означает "Бойкотируй Мулан".

Трейлер к фильму "Мулан"

 

"Насколько глухой ты должна быть, чтобы поддержать жестокости полиции, когда только что снялась в роли персонажа, который должен противостоять угнетению в его чистом виде?", – обращаются к Лю Ифэй поклонники фильма "Мулан".

"Мулан – история о женщине, которая борется за свою собственную судьбу. Лю Ифей показывает безразличие, поддерживая организацию, которая нападает на женщин, решившихся высказать свое мнение. Disney хочет проигнорировать это за большие деньги в Китае, но мы не должны этого делать. Бойкотируйте Мулан!", – призывают фанаты.

Китайские зрители раскритиковали трейлер "Мулан": что случилось

Впрочем, у китайской звезды нашлись и защитники.

"Мулан – женщина, которая защищает страну. Лю Ифэй, играющая Мулан, выступает за то, чтобы полиция Гонконга защищала общество. Разве это не дух Мулан? Она борется за свою страну", – защитили актрису ее поклонники.

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Фильм, Бойкот, Мулан, Лю Ифэй.
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