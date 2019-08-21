Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel

Новости культуры:Disney и Sony Pictures не смогли прийти к финансовому соглашению по поводу сотрудничества над фильмами о Человеке-пауке.

Президент Marvel Studios Кевин Файги больше не будет как продюсер выпускать фильмы о супергерое Человеке-пауке, несмотря на то, что последняя работа в этой серии, экшен "Вдали от дома" установил кассовый рекорд. Как сообщает издание Deadline, студия, которая принадлежит корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с компанией Sony Pictures, которая обладает правами на персонажа.

В ближайшей перспективе это означает, что Файги скорее всего не будет продюсировать две картины о Спайдермене, которые сейчас находятся в работе. А в целом грозит выходом супергероя из числа персонажей расширенной киновселенной Marvel.

Как сообщают источники, Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о Человеке-паук пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

Отметим, что Файги в качестве продюсера киновселенной Marvel оказался невероятно успешным. Созданный под его руководством боевик "Мстители. Финал" стал самым кассовым фильмом в истории, а "Человек-паук: Вдали от дома" обошел бондиану в списке самых прибыльных проектов Sony.