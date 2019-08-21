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Комедия про "Евровидение": к фильму присоединилась Деми Ловато

Комедия про "Евровидение": к фильму присоединилась Деми Ловато
23:55 Ср, 21 Август 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Страсти вокруг популярного песенного конкурса разгорелись так сильно, что Netflix решил посвятить ему отдельный фильм.

По данным западных изданий, это будет не документальная лента, а комедия, роли в которой исполнят Деми Ловато, Пирс Броснан, Рэйчел МакАдамс, а также звезда "Аббатства Даунтон" Дэн Стивенс в роли русского исполнителя.

Вчера стало известно, что Дэн Стивенс исполнит роль участника от России Александра Лемтова, который на конкурсе поборется с дуэтом из Исландии — Ларсом Эриксонгом (Уилл Феррелл) и Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс). К ним присоединится Пирс Броснан в роли отца Ларса и «самого красивого мужчины Исландии». Еще одну исландскую певицу сыграет Деми Ловато, чья героиня Катиана будет поражать слушателей своим ангельским голосом.

Новость об участии Довато Феррелл подтвердил лично. Он записал видеролик и рассказал, что сейчас занят на съемках комедии про "Евровидение", объявил о пополнении актерского состава и заодно поздравил певицу с днем рождения.

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Вчера ей исполнилось 27 лет. Последний раз она снималась в кино в 2010 году, составив компанию братьям Джонас в ленте "Camp Rock 2: Отчетный концерт".

Как утверждает Deadline, съемочный процесс пройдет в Великобритании и Исландии. Дата премьеры фильма остается неизвестной.

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Кино, Евровидение, Комедия, Певица, Деми Ловато, Netflix.
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