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Вышел новый трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

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Вышел новый трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
14:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:В этом году зрителям предстоит увидеть сразу два фильма, основанных на реальных историях жертв сексуальных домогательств.

Вчера в сети появился отрывок из документальной ленты "Быть Харви Вайнштейном", а сегодня студия Lionsgate представила трейлер биографической драмы "Бомба" (Bombshell), повествующей о громком скандале вокруг экс-главы телеканала Fox News. 

В 2016 году сразу несколько женщин обвинили Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах на рабочем месте. После разгоревшегося скандала он ушел в отставку с поста директора и председателя правления Fox News. Причиной падения на первый взгляд непобедимого Эйлса стали судебные иски от двух сотрудниц канала — Мегин Келли и Гретчен Карлсон.

Роль Келли исполнила Шарлиз Терон, которую в кадре невозможно узнать с первого взгляда. Полутораминутный трейлер представляет зрителям трех главных героинь и нагнетает атмосферу, обещая увлекательную драму. А единственные два слова, которые звучат в ролике, это: "Тут жарко". 

Компанию звездному трио составят также Джон Литгоу, Элис Ив, Кейт Маккиннон, Роб Делани, Малкольм Макдауэлл и другие. За постановку отвечает Джей Роуч ("Знакомство с Факерами"). 

Премьера "Бомбы" состоится в конце декабря. 

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Шарлиз Терон, Кино, Фильм, Николь Кидман, Трейлер, Бомбы, Марго Робби.
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