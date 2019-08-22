Вышел новый трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

Новости культуры:В этом году зрителям предстоит увидеть сразу два фильма, основанных на реальных историях жертв сексуальных домогательств.

Вчера в сети появился отрывок из документальной ленты "Быть Харви Вайнштейном", а сегодня студия Lionsgate представила трейлер биографической драмы "Бомба" (Bombshell), повествующей о громком скандале вокруг экс-главы телеканала Fox News.

В 2016 году сразу несколько женщин обвинили Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах на рабочем месте. После разгоревшегося скандала он ушел в отставку с поста директора и председателя правления Fox News. Причиной падения на первый взгляд непобедимого Эйлса стали судебные иски от двух сотрудниц канала — Мегин Келли и Гретчен Карлсон.

Роль Келли исполнила Шарлиз Терон, которую в кадре невозможно узнать с первого взгляда. Полутораминутный трейлер представляет зрителям трех главных героинь и нагнетает атмосферу, обещая увлекательную драму. А единственные два слова, которые звучат в ролике, это: "Тут жарко".

Компанию звездному трио составят также Джон Литгоу, Элис Ив, Кейт Маккиннон, Роб Делани, Малкольм Макдауэлл и другие. За постановку отвечает Джей Роуч ("Знакомство с Факерами").

Премьера "Бомбы" состоится в конце декабря.