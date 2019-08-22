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Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике

Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
20:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В Украине состоялась премьера киноленты "Вайнштейн".

Историю о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в Голливуде не знает разве что ленивый. Историю о творчестве и жизни сексуального преступника пытались показать в фильме "Вайнштейн", украинская премьера которого состоится сегодня, 22 августа.

В июне 2018 года в сети появилась информация, что голливудская съемочная команда возьмется за экранизацию фильма, в основу которого положат реальные события из жизни обвиняемого в секс-домогательствах Харви Вайнштейна. А на днях в сети появился трейлер к ленте "Вайнштейн" на YouTube-канале компании Arthouse Traffic.

В центре сюжета появились жертвы известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а также его коллеги, друзья и журналисты. Они рассказывали его историю, которую пришлось видеть своим взглядом. Также в кинокартине привлекли внимание к попыткам знаменитости сохранить свою популярность и власть даже после обвинений в домогательствах. Премьера в мире произошла раньше, а в Украине фильм представят 22 августа.

Смотрите трейлер фильма "Вайнштейн":

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Что известно о скандале с Харви Вайнштейном?

Харви Вайнштейн пользовался большой популярностью в Голливуде, пока 5 октября 2017 года известный сайт The New York Times не опубликовал статью, в которой журналисты рассказали и показали его сексуальные домогательства. Несмотря на то, что он продюсировал множество популярных фильмов, среди которых "Властелин колец", "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и другие, это не помешало моментальной потере репутации, ведь в домогательствах его обвинили более 20 женщин. В списке жертв оказались Роуз Макгоуэн, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и многие другие.

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Фильм, Премьера, Вайнштейн, Харви Вайнштейн.
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