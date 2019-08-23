Режиссер экранизации Uncharted покинул кресло: Sony Pictures активно ищет замену

Новости культуры:Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра. Замену найдут уже к концу лета.

Экранизации Uncharted пока не очень-то везёт с режиссёрами — они уходят, не дожидаясь начала съёмок. Вчера стало известно, что кресло покинул Дэн Трахтенберг (Dan Trachtenberg), которого вы можете знать по триллеру "Кловерфилд, 10".

Как сообщает Deadline, Sony Pictures активно ищет замену ушедшему постановщику — переговоры уже идут, а имя нового режиссёра станет известно буквально к концу лета. Тома Холланда (Tom Holland; "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Финал") перестановка не затронет — он по-прежнему должен сыграть молодого Дрейка.

По словам Трахтенберга, картина должна была стать приквелом, а не прямой адаптацией игр — сюжет рассказывал о молодом Нейтане, которого Салли учил охотиться за сокровищами. Изменится ли что-нибудь после ухода режиссёра, пока неясно.

По прошлым сведениям, фильм должен появиться на экранах 18 декабря 2020-го. Однако, согласно Deadline, производство киноленты стартует только в начале следующего года.