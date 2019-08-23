В Киеве показали документальную ленту "Украина: эволюция достоинства"

Новости культуры:В столице допремьерно показали документальную ленту "Украина: эволюция достоинства".

В Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма "Украина: эволюция достоинства".

"Мы сравнили жизнь простых людей и каждый раз, возвращаясь домой, мы понимали, что, слава Богу, это сравнение все-таки в нашу пользу. А проехать пришлось немало - во время съемок нам пришлось преодолеть более 30 тысяч километров", - отметила режиссер ленты Елизавета Татаринова.

Мероприятие посетили участники фильма, которые давали интервью для ленты. Среди них, в частности, экс-глава правительства Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Вызовы были такими, что мы никогда не думали, что будем сталкиваться с ними. Каждую минуту что-то менялось, надо было реагировать. Все то, что удалось сделать, было непросто: я видел и трагедии, и потери человеческих жизней, и вызовы, которые нужно преодолевать", - выступил с вступительным словом перед показом ленты Владимир Гройсман.

Как отметили авторы фильма, лента построена на приеме сравнения: каждый из пяти основных эпизодов – это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем одной из территорий, оставшиеся в политической, военной, экономической и культурной орбите бывшей империи, известной как "русский мир".

Съемки проекта продолжались в течение 2018-2019 годов, авторы ленты также отсняли истории жизни в Армении, Кыргызстане, Приднестровье и России.

Премьера фильма состоится 23 августа в 22:00 на телеканале "Украина".