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"Полина и тайна киностудии": стартовал прокат украинского фильма

"Полина и тайна киностудии": стартовал прокат украинского фильма
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:Проект фильма "Полина" стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино.

В Украине с 22 августа вышел в прокат семейный приключенческий фильм "Полина и тайна киностудии".

"Лента рассказывает историю о Полине, которая ничего не знает о своем прошлом и родителей. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в опасное путешествие по миру других фильмов. Здесь девочка находит новых друзей, с помощью которых она должна разгадать все загадки и осуществить главную цель этого удивительного путешествия - узнать правду о своей семье ", - говорится в сообщении.

Одну из ролей в фильме исполнил Жан Рено. Также в ролях Полина Печененко, Виржини Ледуайен, Эдуард Бэр, Василий Вирастюк, Северия Янушаускайте, Яна Новикова, Дэниэл Коэн, Вирджил Брэмли, Сол Рубинек. 

Режиссер ленты - Олиас Барко. Он также является сопродюсером, вместе с Денисом Ивановым и Егором Олесовым, и соавтором сценария. 

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Производство фильма осуществлено компаниями Kinorob (Украина) и WILD TRIBE FILMS (Бельгия, Франция) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.  Агентство выделило на создание фильма 10 млн 800 тыс. грн., что составляет 20% от сметной стоимости производства.

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Кино, Фильм, Полина, Полина и тайна киностудии.
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