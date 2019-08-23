"Полина и тайна киностудии": стартовал прокат украинского фильма

Новости культуры:Проект фильма "Полина" стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино.

В Украине с 22 августа вышел в прокат семейный приключенческий фильм "Полина и тайна киностудии".

"Лента рассказывает историю о Полине, которая ничего не знает о своем прошлом и родителей. Она живет в доме со злой тетей и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в опасное путешествие по миру других фильмов. Здесь девочка находит новых друзей, с помощью которых она должна разгадать все загадки и осуществить главную цель этого удивительного путешествия - узнать правду о своей семье ", - говорится в сообщении.

Одну из ролей в фильме исполнил Жан Рено. Также в ролях Полина Печененко, Виржини Ледуайен, Эдуард Бэр, Василий Вирастюк, Северия Янушаускайте, Яна Новикова, Дэниэл Коэн, Вирджил Брэмли, Сол Рубинек.

Режиссер ленты - Олиас Барко. Он также является сопродюсером, вместе с Денисом Ивановым и Егором Олесовым, и соавтором сценария.

Производство фильма осуществлено компаниями Kinorob (Украина) и WILD TRIBE FILMS (Бельгия, Франция) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Агентство выделило на создание фильма 10 млн 800 тыс. грн., что составляет 20% от сметной стоимости производства.