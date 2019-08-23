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Фильм об украинском Голодоморе выйдет в американском прокате

Фильм об украинском Голодоморе выйдет в американском прокате
13:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Американская компания купила права на прокат исторической драмы.

Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат в Северной Америке польско-британско-украинской исторической драмы Агнешки Холланд "Цена правды" (оригинальное название "Мистер Джонс"). Об этом сообщает издание Variety.

Питер Голдуин, который вел переговоры о приобретении прав, отметил: "Цена правды" – мастерский исторический триллер, который переносит меня во время и место, которое редко можно увидеть на экране. Фильм рассказывает о прошлом, которое до боли напоминает о настоящем".

В основу картины легла реальная история британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он побывал в СССР, где расследовал преступления сталинского режима, в частности украинский Голодомор. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".

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"Цена правды" дебютировала на Берлинском кинофестивале этой зимой, а сейчас входит в длинный список номинантов на премию Европейской киноакадемии. В украинский прокат драма выходит 28 ноября.

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Кино, Украинский фильм, Samuel Goldwyn Films, Цена правды.
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