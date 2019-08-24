Дженнифер Энистон могло бы не быть в сериале "Друзья"

Новости культуры:Во время старта работы над сериалом "Друзья" Дженнифер Энистон уже снялась в комедии канала CBS Muddling Through, которая в итоге не вышла в эфир.

Актрису изначально хотели видеть в роли Рейчел Грин и не хотели ее упускать.

Если бы сериал CBS был принят, "Друзья" потеряли бы Энистон в середине своего первого сезона. У Muddling Through уже сняли полдюжины эпизодов, ни один из которых не вышел в эфир, и CBS после некоторого раздумья решил включить шоу в свое летнее расписание, в относительную мертвую зону субботних вечеров.

Услышав эту новость, боссы канала NBC, на котором выходили "Друзья", решили устранить конкурента, чтобы сохранить актрису. Для этого в то же время в эфир решили выпустить серию оригинальных телевизионных фильмов, основанных на романах Даниэллы Стил. Они практически гарантированно привлекли бы значительную женскую аудиторию. У шоу о бывшем менеджере мотеля и ее дурацкой семье не было бы шансов.

В другое эфирное время эти картины собрали бы больше зрителей, но эта была необходимая мера, чтобы "убить" Muddling Through.