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Дженнифер Энистон могло бы не быть в сериале "Друзья"

Дженнифер Энистон могло бы не быть в сериале "Друзья"
17:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Во время старта работы над сериалом "Друзья" Дженнифер Энистон уже снялась в комедии канала CBS Muddling Through, которая в итоге не вышла в эфир.

Актрису изначально хотели видеть в роли Рейчел Грин и не хотели ее упускать.

Если бы сериал CBS был принят, "Друзья" потеряли бы Энистон в середине своего первого сезона. У Muddling Through уже сняли полдюжины эпизодов, ни один из которых не вышел в эфир, и CBS после некоторого раздумья решил включить шоу в свое летнее расписание, в относительную мертвую зону субботних вечеров.

Услышав эту новость, боссы канала NBC, на котором выходили "Друзья", решили устранить конкурента, чтобы сохранить актрису. Для этого в то же время в эфир решили выпустить серию оригинальных телевизионных фильмов, основанных на романах Даниэллы Стил. Они практически гарантированно привлекли бы значительную женскую аудиторию. У шоу о бывшем менеджере мотеля и ее дурацкой семье не было бы шансов.

В сети появился первый тизер-трейлер сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер  Энистон (Видео)

В другое эфирное время эти картины собрали бы больше зрителей, но эта была необходимая мера, чтобы "убить" Muddling Through.

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Кино, Сериал, Дженнифер Энистон, Друзья.
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