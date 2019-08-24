"Школьный мюзикл": известный фильм от Disney возвращается в новом формате

Новости культуры:Disney запускает новый сериал о музыке и любви по мотивам одноименного фильма.

Сиквел превратится в сериал, актерский состав изменится, однако драматический сюжет, который будет рассказывать о любви к музыке и любви между учениками, останется.

Первый постер представители студии Disney опубликовали на странице компании в Instagram, а трейлер многосерийной картины на YouTube-канале.

Как сообщает издание People, сериал, снятый по мотивам успешного фильма "Школьный мюзикл", будут представлен на сервисе Disney+ еще в ноябре 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Streaming November 12 on Disney+ Публикация от Disney (@disney) 23 Авг 2019 в 6:01 PDT

Что интересно, в сериале новые актеры, ученики старших классов, также будут играть в школьном мюзикле, однако будут бороться за роли героев из предыдущих частей фильма. То есть новая героиня Нини, которую сыграла Оливия Родриго, будет бороться за роль Габриэллы из первых трех лент, которую тогда сыграла Ванесса Хадженс.

Трейлер к сериалу "Школьный мюзикл"

По сюжету, Рики, которого сыграет Джошуа Бассетт, будет прослушивать постановку и попытается снова завоевать сердце своей бывшей девушки Нини. Однако она уже нашла нового бойфренда, которого сыграет Мэтт Корнетт. Во время этапов отбора на роли Габриэллы и Троя Болтона, которого в первых частях фильма сыграл Зак Эфрон, выбирают Нини и Рики. Новый бойфренд Нини не в восторге от событий, однако вынужден смириться и позволить своей любимой организовать потрясающее школьное шоу.