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"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": первый постер к фильму

"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": первый постер к фильму
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Студия Disney в рамках фестиваля D23 показала первый постер фантастического фильма "Звездные войны" IX эпизода – "Звездные войны: Восхождение Скайвокера".

Напомним, что мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2019 года.

Новый постер был опубликован на официальной странице ленты в Instagram. На нем изображены главные герои новой части "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" “Звездные войны 9”: появился первый тизер и официальное название фильма – Рэй (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер).

А над героями – Император Палпатин (Иэн Макдермид), который по сюжету должен был погибнуть еще в VI эпизоде саги "Звездных войн". Добавим, что режиссером нового фильма стал Джей Джей Абрамс, снявший также фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" и бывший исполнительным продюсером картины "Звездные войны: Последние джедаи".

 
 
 
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Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo. See the film in theaters December 20.

Публикация от Star Wars (@starwars)

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Кроме того, как сообщают создатели ленты, после премьеры у них больше нет планов относительно продолжения саги.

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Кино, Фильм, Звездные войны, Постер, Звездные войны: Восхождение Скайвокера.
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