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"Во все тяжкие": дата выхода и тизер полнометражки (Видео)

"Во все тяжкие": дата выхода и тизер полнометражки (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Netflix представил первый тизер и дату выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие".

Не зря Аарон Пол и Брайан Крэнстон дразнили поклонников в социальных сетях: полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие" действительно скоро выйдет на экраны. Стрим-сервис Netflix наконец анонсировал дату выхода картины и представил фанатам дебютный тизер.

В минутном видеоролике персонаж по имени Тощий Пит сидит на допросе и пытается донести до полиции простую мысль: он не знает, где скрывается Джесси Пинкман, отправился ли он в Мексику или на Луну, продолжает ли варить мет, а если бы и знал, все равно бы не ответил.

Сценарий к фильму написал создатель и шоураннер сериала Винс Гиллиан. Он же занимался постановкой картины. Только на прошлой неделе звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк рассказал журналистам, что фильм уже снят, и подивился изворотливости создателей, сумевших так долго держать съемки в секрете. Подробности сюжета по-прежнему остаются неизвестны, но зато теперь поклонники знают, что премьера ленты состоится в этом октябре.

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Напомним, сериал "Во все тяжкие" вышел в 2010 году и держался в эфире на протяжении пяти сезонов. Шоу успело обрести многомиллионную фанатскую базу и признание профессиональных критиков. А исполнители главных ролей Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман) получили несколько наград премии «Эмми».

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Кино, Фильм, Полнометражный фильм, Тизер, Netflix, Во все тяжкие.
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