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Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму

Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму
17:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Над будущим сериалом "Первые леди" работает американский телеканал Showtime.

В многоэпизодной ленте будет рассказываться о женах американских президентов. Поскольку Мишель Обама является одной из самых влиятельных первых леди за всю историю США, то кандидатура на ее роль в сериале интересовала фанатов больше всего.

Как сообщает издание Variety, бывшую первую леди США, жену 44-го президента США в сериале "Первые леди" сыграет оскароносная актриса Виола Дэвис.

В сюжет американской драмы создатели сериала положат жизни американских президентов на протяжении всей истории США. А поскольку большую роль в жизни главы государства играет его жена, которая автоматически становится первой леди и образцом для подражания, то эпизодическая лента расскажет и об их личной и политической жизни.

Как отмечается в источнике, первый сезон "Первых леди" будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

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Стоит добавить, что 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель также сделают вклад в американскую киноиндустрию. В мае они сообщили, что будут выпускать фильмы совместно с сервисом Netflix, которые будут вдохновлять других людей на свершения.

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Кино, Фильм, Сериал, Мишель Обама, Актриса, Виола Дэвис, Showtime, Первая Леди, Сериал Первые леди.
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