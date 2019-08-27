Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму

Новости культуры:Над будущим сериалом "Первые леди" работает американский телеканал Showtime.

В многоэпизодной ленте будет рассказываться о женах американских президентов. Поскольку Мишель Обама является одной из самых влиятельных первых леди за всю историю США, то кандидатура на ее роль в сериале интересовала фанатов больше всего.

Как сообщает издание Variety, бывшую первую леди США, жену 44-го президента США в сериале "Первые леди" сыграет оскароносная актриса Виола Дэвис.

В сюжет американской драмы создатели сериала положат жизни американских президентов на протяжении всей истории США. А поскольку большую роль в жизни главы государства играет его жена, которая автоматически становится первой леди и образцом для подражания, то эпизодическая лента расскажет и об их личной и политической жизни.

Как отмечается в источнике, первый сезон "Первых леди" будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

Стоит добавить, что 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель также сделают вклад в американскую киноиндустрию. В мае они сообщили, что будут выпускать фильмы совместно с сервисом Netflix, которые будут вдохновлять других людей на свершения.