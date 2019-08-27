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С целью популяризации фермерства: в Украине создают мини-сериал о фермерах

С целью популяризации фермерства: в Украине создают мини-сериал о фермерах
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости культуры:В Украине создают мини-сериал "Фермеры", который продвигает идею фермерства и восстановление украинского села.

В Ровенской области при поддержке Украинского культурного фонда реализуется проект по написанию сценария к минисериалу "Фермеры". 

Об этом сообщил автор сценария минисериала Алексей Комаровский на пресс-конференции.

"Сериал призван продвигать идею фермерства ... прототипами главных героев сериала стали владельцы семейной молочной фермы в Ровенской области, семья вернулась с заработков, чтобы создать и развивать собственную семейную ферму ...", - рассказал Комаровский.

Он отметил, что основной целевой аудиторией минисериала станут жители села. По его словам, это будет драмеди, которое объединит в себе элементы комедии и драмы. 

Комаровский подчеркнул, что целью его работы является создание яркого сценария, который вызовет эмоциональное сопереживание людей, покажет проблемы и конфликты людей, связавших свою жизнь с селом, в легкой игровой форме.

Также Комаровский добавил, что скорее всего съемки будут проходить на семейных молочных фермах и других локациях Ровенской области.

Президент Украинской кооперативной федерации Михаил Корилкевич отметил, что мини-сериал "Фермеры" призван изменить отношение украинского общества к современной деревне.

Продюсер сериала Александр Гладунов отметил, что минисериал будет состоять из четырех серий. После создания сценария будет снят тизер минисериала. По его словам, сформированный в результате работы презентационный пакет будет предложен потенциальным инвесторам съемок сериала.

Гладунов отметил, что на сегодня общий бюджет сериала составляет 530 тыс. грн. В него входят тизер, сценарий и презентация режиссерского видения. По его словам, презентационный пакет сериала будет представлен до конца сентября.

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Идея сериала "Фермеры" принадлежит Ровенскому областному благотворительному фонду "Любите Украину", который популяризирует проект семейных молочных ферм в Западной Украине. Написание сценария и создание индивидуального презентационного пакета для телевизионного мини-сериала поддержал Украинский культурный фонд. Грант получила телерадиокомпания "Ритм".

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Сериал, Фермеры, Украинский культурный фонд, Алексей Комаровский, Минисериал, Александр Гладунов.
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