Скачать
Вторник, 27.08.2019
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
"Лесная песня" и "Набукко": чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне
Чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне

"Американская история ужасов-9": официальный трейлер сериала (Видео)

"Американская история ужасов-9": официальный трейлер сериала (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Авторы популярного сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) готовятся к премьере 9 сезона.

Сейчас в сети опубликовали долгожданный трейлер, в котором открыли несколько секретов необычного сюжета.

В центре сюжета нового сезона "Американской истории ужасов" – отдых подростков в лагере "Редвуд". Молодежь стремилась просто весело и беззаботно провести время, однако их отпуск обернулся жуткими приключениями: местный маньяк устроил охоту на подростков. Кому удастся выжить – зрители увидят уже с 18 сентября.

А пока что же в сети опубликовали официальный трейлер. Новый сезон "Американской истории ужасов" получил название "1984", поэтому ожидаемо режиссеры мастерски передали стиль восьмидесятых. Фанатам жутких фильмов новые эпизоды сериала могут напоминать "Спящий лагерь" и "Техасскую резню бензопилой". Однако эксперты уже отмечают, что сериал может получить большую популярность.

В Сети появился новый тизер 9 сезона сериала "Американская история ужасов" (Видео)

Что касается актерского состава, то в "Американской истории ужасов" сыграли Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Эрин Гроссман, Мэттью Моррисон, Дерон Хортон, Гас Кенуорти и Анжелика Росс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Американская история ужасов, American horror story.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь