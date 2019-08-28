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Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Робертом Паттинсоном (видео)

Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Робертом Паттинсоном (видео)
11:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Британской актер обещает драматичную историю в декорациях средневековья, в которой есть место интригам, любви и эпичным батальным сценам.

Стрим-сервис Netflix наконец представил дебютный трейлер исторической драмы "Король", дающий зрителям возможность оценить образы Тимоти Шаламе, Джоэла Эдгертона, Роберта Паттинсона и других. 

В видеоролике Тимоти Шаламе предстает в образе своенравного наследника английского престола Хэла, которого после трагической смерти его отца-тирана (Бен Мендельсон) короновали и нарекли Генрихом V. Он обращается за поддержкой к своему другу и наставнику Фальстафу (Джоэл Эдгертон), но тот объясняет, что у короля не бывает друзей — только последователи и враги. 

Эдгертон также выступил в роли продюсера фильма. К нему присоединились Брэд Питт, Деде Гарднер и режиссер картины Дэвид Мишо. Помимо Шаламе, Мендельсона и Эдгертона в актерском составе числятся Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп, звезда "Игры престолов" Дин-Чарльз Чепмен, Шон Харрис, Томасин МакКензи и другие.

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Премьера "Короля" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре. И уже после зрители смогут увидеть картину на стрим-сервисе Netflix. Точная дата релиза остается неизвестной.

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Кино, Фильм, Король, Трейлер, Знаменитость, Тимоти Шаламе, Робертом Паттинсоном.
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