Tenet или "Довод": дебютный тизер триллера (Видео)

Новости культуры:В сети появился первый тизер фильма "Довод" от Кристофера Нолана.

После выхода фильма "Дюнкерк" в 2017 году поклонники Кристофера Нолана с нетерпением ждали его нового проекта. В мае режиссер объявил название грядущей ленты — Tenet или "Довод", а сегодня в сети, наконец, появился дебютный тизер триллера.

На протяжении минуты в видеоролике практически ничего не происходит, и все, что может оценить зритель, это образ Джона Дэвида Вашингтона. Тем не менее, операторская работа и музыкальное сопровождение нагнетают атмосферу и обещают напряженный шпионский триллер.

Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете.

Компанию Вашингтону составят Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Майкл Кейт, Кеннет Брана. Недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился звезда фильма "Вчера" Химеш Патель.

Премьера "Довода" состоится 16 июля 2020 года.