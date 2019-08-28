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Tenet или "Довод": дебютный тизер триллера (Видео)

Tenet или "Довод": дебютный тизер триллера (Видео)
23:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:В сети появился первый тизер фильма "Довод" от Кристофера Нолана.

После выхода фильма "Дюнкерк" в 2017 году поклонники Кристофера Нолана с нетерпением ждали его нового проекта. В мае режиссер объявил название грядущей ленты — Tenet или "Довод", а сегодня в сети, наконец, появился дебютный тизер триллера.

На протяжении минуты в видеоролике практически ничего не происходит, и все, что может оценить зритель, это образ Джона Дэвида Вашингтона. Тем не менее, операторская работа и музыкальное сопровождение нагнетают атмосферу и обещают напряженный шпионский триллер.

Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете.

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Компанию Вашингтону составят Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Майкл Кейт, Кеннет Брана. Недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился звезда фильма "Вчера" Химеш Патель.

Премьера "Довода" состоится 16 июля 2020 года.

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Кино, Фильм, Кристофер Нолан, Тизер, Довод.
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