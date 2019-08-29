"ДахаБраха. Шлях": тизер документалки об украинской группе (Видео)

Новости культуры:Вышел тизер документального фильма об украинской группе "ДахаБраха".

Украинская группа "ДахаБраха", музыку которой использовал в своей рекламе Дэвид Бекхэм и которую любит создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, представила тизер документального фильма о своем двухлетнем мировом турне. Фильм получил название "ДахаБраха. Шлях", а его производством занимается компания Skydivefilm Production, сообщает издание Styleinsider.

Из всех украинских команд этно-хаос-квартет "ДахаБраха" знают за рубежом едва ли не больше всего. География их туров насчитывает десятки стран, а трек "Шо з-под дуба" попал в сериал "Фарго". В честь 15-летия команды будет представлен большой документальный фильм.

Главными героями картины являются музыканты Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская и Марко Галаневич. "Часто группа выступает в странах, где люди впервые видят и слышат что-то про Украину. Потому самая важная миссия "ДахиБрахи" – при помощи музыки показывать, какой же на самом деле является наша страна. Вместе с группой мы окунемся в путешествие магического создания музыки, анимированных воспоминаний детства героев, но самое интересное – заглянем за кулисы ярких, но в то же время непростых будней артистов", - сказала режиссерка фильма Анна Корж.

Съемки картины начались в ноябре 2018 года во время тура команды по Украине. Сейчас его создатели работают над проектом в рамках программы American Film Showсase в Лос-Анджелесе. Дата премьеры картины пока неизвестна.