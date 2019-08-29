"Теперь уже не смешно": Финальный трейлер "Джокера" (Видео)

Новости культуры:Как указано в трейлере, в прокат картина должна выйти 3 октября.

Если от кинокомиксов вы ждёте чего-то кроме шуточек "для своих" и забавных ужимок знакомых героев, то "Джокер" может стать для вас глотком свежего воздуха. По крайней мере, надежду на это дарит финальный трейлер картины.

В центре сюжета — Артур Флек, несчастный человек, пытающийся найти своё место в раздробленном обществе Готэма.

Днём Артур работает клоуном, а ночью пытается сделать карьеру комика. Но выходит так, что люди обычно смеются над Флеком, а не над его шутками.

Жертва безразличия и жестокости, он принимает неудачное решение, запускающее цепь неприятных событий.

Главные звёзды фильма — Хоакин Феникс (Joaquin Phoenix) в роли Джокера и Роберт Де Ниро (Robert De Niro) в роли ведущего ток-шоу Мюррея Франклина. Режиссёр и сценарист — Тодд Филлипс (Todd Phillips), постановщик "Мальчишника в Вегасе". Также в написании сценария участвовал Скотт Сильвер (Scott Silver; "Боец").