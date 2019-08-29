Экранизация Mortal Kombat: кто сыграет Шан Цзуна и Скорпиона

Только вчера стало известно о том, что New Line отыскала свежую тройку актёров на известные роли в грядущей экранизации Mortal Kombat.
Сегодня к ним присоединились ещё двое, передаёт Variety.
Чинь Хань (Chin Han) сыграет Шан Цзуна, которого ранее на экране воплощал старый добрый Кэри-Хироюки Тагава (Cary-Hiroyuki Tagawa). Новый актёр засветился в "Тёмном рыцаре", "Небоскрёбе" и экранизации "Призрака в доспехах".
Хироюки Санада (Hiroyuki Sanada) станет заклятым врагом Саб-Зиро — Скорпионом. За его плечами роли в "Последнем самурае", "Час пик 3" и "Мстители: Финал".
Остальная часть актёрского состава выглядит так:
Режиссёр картины — Саймон Маккуойд (Simon McQuoid). Сценарист — Грег Руссо (Greg Russo). Экранизация станет перезапуском кинофраншизы. Подробностей о сюжете пока нет.
Фильм отправится в прокат 5 марта 2021 года.