Экранизация Mortal Kombat: кто сыграет Шан Цзуна и Скорпиона

Новости культуры:Для фильма по Mortal Kombat нашли актёров на роли Шан Цзуна и Скорпиона.

Только вчера стало известно о том, что New Line отыскала свежую тройку актёров на известные роли в грядущей экранизации Mortal Kombat.

Сегодня к ним присоединились ещё двое, передаёт Variety.

Чинь Хань (Chin Han) сыграет Шан Цзуна, которого ранее на экране воплощал старый добрый Кэри-Хироюки Тагава (Cary-Hiroyuki Tagawa). Новый актёр засветился в "Тёмном рыцаре", "Небоскрёбе" и экранизации "Призрака в доспехах".

Хироюки Санада (Hiroyuki Sanada) станет заклятым врагом Саб-Зиро — Скорпионом. За его плечами роли в "Последнем самурае", "Час пик 3" и "Мстители: Финал".

Остальная часть актёрского состава выглядит так:

Джо Таслим (Joe Taslim) — Саб-Зиро.

Луди Линь (Ludi Lin) — Лю Кан.

Сиси Стрингер (Sisi Stringer) — Милина.

Мекхад Брукс (Mechad Brooks) — Джакс.

Таданобу Асано (Tadanobu Asano) — Райден.

Джессика Макнэми (Jessica McNamee) — Соня Блейд.

Джош Лоусон (Josh Lawson) — Кано.

Льюис Тан (Lewis Tan) — роль пока неизвестна.

Режиссёр картины — Саймон Маккуойд (Simon McQuoid). Сценарист — Грег Руссо (Greg Russo). Экранизация станет перезапуском кинофраншизы. Подробностей о сюжете пока нет.

Фильм отправится в прокат 5 марта 2021 года.