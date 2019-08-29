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Четверг, 29.08.2019
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Экранизация Mortal Kombat: кто сыграет Шан Цзуна и Скорпиона

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Экранизация Mortal Kombat: кто сыграет Шан Цзуна и Скорпиона
04:03 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Для фильма по Mortal Kombat нашли актёров на роли Шан Цзуна и Скорпиона.

Только вчера стало известно о том, что New Line отыскала свежую тройку актёров на известные роли в грядущей экранизации Mortal Kombat.

Сегодня к ним присоединились ещё двое, передаёт Variety.

Чинь Хань (Chin Han) сыграет Шан Цзуна, которого ранее на экране воплощал старый добрый Кэри-Хироюки Тагава (Cary-Hiroyuki Tagawa). Новый актёр засветился в "Тёмном рыцаре", "Небоскрёбе" и экранизации "Призрака в доспехах".

Хироюки Санада (Hiroyuki Sanada) станет заклятым врагом Саб-Зиро — Скорпионом. За его плечами роли в "Последнем самурае", "Час пик 3" и "Мстители: Финал".

Остальная часть актёрского состава выглядит так:

  • Джо Таслим (Joe Taslim) — Саб-Зиро.
  • Луди Линь (Ludi Lin) — Лю Кан.
  • Сиси Стрингер (Sisi Stringer) — Милина.
  • Мекхад Брукс (Mechad Brooks) — Джакс.
  • Таданобу Асано (Tadanobu Asano) — Райден.
  • Джессика Макнэми (Jessica McNamee) — Соня Блейд.
  • Джош Лоусон (Josh Lawson) — Кано.
  • Льюис Тан (Lewis Tan) — роль пока неизвестна.

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Режиссёр картины — Саймон Маккуойд (Simon McQuoid). Сценарист — Грег Руссо (Greg Russo). Экранизация станет перезапуском кинофраншизы. Подробностей о сюжете пока нет.

Фильм отправится в прокат 5 марта 2021 года.

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Фильм, Mortal Kombat, Хироюки Санада, New Line, Чинь Хань.
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