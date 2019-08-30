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Возвращение Майка: трейлер финала "Форс-Мажоров" (Видео)

Возвращение Майка: трейлер финала "Форс-Мажоров" (Видео)
08:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Майк Росс вернется в "Форс-мажоры" еще один – самый последний – раз.

Новый трейлер, посвященный финальным четырем сериям «Форс-мажоров», подтвердил надежды фанатов: Патрик Джей Адамс, который покинул сериал, но заглянул "в гости" в пятом эпизоде, вернется как минимум еще на одну серию. На этот раз – с целью весьма благородной: Майку предстоит помочь своей старой адвокатской фирме вместо того, чтобы, как в прошлый раз, выступать против бывших коллег.

Тизер не раскрывает секретов сюжета финала, но умело подогревает интригу: в видео Майк и Харви в последний раз выстраивают очередной хитроумный план, и Майк, отмечая, что они обманывали мир годами, говорит, что «настало время для одной, самой последней махинации».

Еще до начала сезона шоураннер "Форс-мажоров" предупреждал зрителей, что Харви и его коллегам в финале придется наконец-то ответить за все сомнительные с моральной точки зрения решения, которые они частенько принимали в ходе сериала. Новый трейлер эту сентенцию подтверждает: Харви арестовывают за сговор с прокурором, но Спектр упрямо говорит – "какую черту бы я не перешел, я бы сделал это снова".

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Первый из четырех финальных эпизодов "Форс-мажоров" выйдет в эфир 4 сентября, ну а сам финал покажут 25 сентября.

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Финал, Кино, Сериал, Трейлер, Форс-мажоры.
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