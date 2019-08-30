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"I'll be back": новый трейлер шестой части "Терминатора" (Видео)

"I'll be back": новый трейлер шестой части "Терминатора" (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы "Терминатор".

Картина "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate, Термінатор: Фатум) станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991).

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора".

В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.

Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.

Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"

В конце нового ролика Сара Коннор повторяет "I'll be back" - ставшую крылатой фразу киборга Т-800 (Арнольд Шварценеггер) из фильма "Терминатор". Фраза занимает 37-ю позицию в списке ста известных цитат из американских фильмов за сто лет по версии AFI.

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Кино, Фильм, Трейлер, Терминатор, Терминатор: Темная судьба.
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